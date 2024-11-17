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    Хет-трик Холанна принес Норвегии крупную победу над Казахстаном, Австрия и Словения сыграли вничью

    Норвегия — Казахстан: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче шестого тура Лиги наций сборная Норвегии разгромила команду Казахстана со счетом 5:0.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Хет-триком в этой игре отметился Эрлинг Холанн, еще по голу отметились Александр Сорлот и Антонио Нуса.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Норвегия — Казахстан 5:0
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (23'), 2:0 Эрлинг Холанд (37'), 3:0 Александр Сёрлот (41'), 4:0 Эрлинг Холанд (71'), 5:0 Антонио Нуса (76') Норвегия: Эгиль Сельвик, Стиан Грегерсен (Sondre Langas, 73'), Лео Эстигор, Юлиан Рюэрсон, Кристиан Торстведт (Патрик Берг, 63'), Сандер Берге, Мортен Торсби, Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен, 63'), Антонио Нуса, Эрлинг Холанд (Колин Рёслер, 86'), Marcus Pedersen (Торбьёрн Хеггем, 62') Казахстан: Стас Покатилов, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым, Алессандро Д'Аддарио (Эльхан Астанов, 68'), Асхат Тагыберген (Askhat Baltabekov, 90'), Еркин Олегулы Тапалов (Бауыржан Исламхан, 46'), Ислам Чесноков (Zhanali Pairuz, 51'), Султан Астанов, Абат Аимбетов (Aibar Zhaksylykov, 46'), Бахтиёр Зайнутдинов Предупреждения: Абат Аимбетов (43'), Aibar Zhaksylykov (88')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельной игре сборные Австрии и Словении сыграли вничью 1:1.

    На гол Романо Шмида гости ответили точным ударом Адама Гнезды.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Австрия — Словения 1:1
    Голы: 1:0 Романо Шмид (27'), 1:1 Адам Черин (82') Австрия: Патрик Пенц, Стефан Пош, Филипп Линхарт, Максимилиан Вебер, Филипп Мвене, Николас Зайвальд, Конрад Лаймер (Флориан Гриллич, 90'), Романо Шмид (Михаэль Грегорич, 84'), Кристоф Баумгартнер, Марсель Забитцер, Марко Арнаутович (Патрик Виммер, 90') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович (Деян Петрович, 64'), Эрик Янжа, Давид Брекало, Жан Карничник, Адам Черин, Яка Бийол, Беньямин Шешко, Жан Випотник (Ванья Дркушич, 90'), Ян Млакар (Андраж Шпорар, 81'), Тими Элшник (Санди Ловрич, 81') Предупреждения: Давид Брекало (16'), Конрад Лаймер (55'), Адам Черин (83')

    После этих игр Норвегия набрала 13 очков, стала первой в группе и вышла в Лигу А. Австрия (13) — вторая, Словения (8) — третья, а Казахстан Станислава Черчесова набрал лишь один балл и вылетел в Лигу С.

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