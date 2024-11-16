«Урал» — «Енисей»: счет матча 4:3, обзор голов

на своем поле одержал победу над(4:3) в матче 19-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев дублем отметился Мартин Секулич, который забил свои голы на 72-й и 75-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Мингиян Бевеев на 12-й минуте и Даниэль Мишкич на 21-й минуте.

У «Енисея» дублем отметился Александр Ломакин, отличившись на 40-й и 70-й минутах. Еще один гол забил Андрей Мазурин на 10-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Енисей 4:3 Голы: 0:1 Андрей Мазурин (10'), 1:1 Мингиян Бевеев (12'), 2:1 Даниэль Мишкич (21'), 2:2 Александр Ломакин (40'), 2:3 Александр Ломакин (70'), 3:3 Sekulic M. (72'), 4:3 Sekulic M. (75') Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Sekulic M. Енисей: Эмерсон, Александр Масловский, Андрюс Рукас, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Konstantinov R. Предупреждения: Артур Юсупов (53'), Даниэль Мишкич (55'), Силвие Бегич (61'), Артур Гилязетдинов (61'), Фаниль Сунгатулин (90+3')

После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 33 очками в активе, а «Енисей» — на 11-й позиции (23).