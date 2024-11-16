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    Тихий: Тяжелые травмы подкосили «Пари НН»

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    Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о неудачах клуба. По словам футболиста, команду подкосили травмы.

    Дмитрий Тихий
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    Дмитрий Тихий

    «Мы очень уверенно прошли осень: по-моему, 24 очка набрали. Сколько сейчас у команды? 15? Да, три игры ещё в запасе, но все достаточно тяжёлые. Я на 100% желаю команде только побед и всего самого хорошего. Но, если объективно, сложно будет повторить прошлую осень по очкам.

    Зимой руководство клуба вместе с главным тренером провели селекцию. И всё было хорошо, приехали ребята, которые должны были усилить команду. Мы удачно стартанули весной: сыграли вничью и выиграли на выезде у "Рубина". Но потом пошли травмы. Реально тяжёлые травмы, которые и подкосили команду. Особенно болезненной оказалась потеря Майга Мамаду.

    Опорная зона несколько лет строилась и держалась на этом человеке. Думаю, это один из ключевых факторов, который пошатнул результаты. В команде не должно быть такого, что от одного игрока зависит результат. Но не всё так просто. Совокупность факторов произошла, и поэтому команда сбавила после паузы на сборные. Ситуация была тяжёлая. Но ребята и руководители молодцы. Когда казалось, что всё рассыпается, они удержали, сохранили команду. А дальше я могу рассказать только о тех четырёх матчах, в которых принял непосредственное участие», — сказал Тихий «Чемпионату».

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