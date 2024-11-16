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    «Нефтехимик» и тульский «Арсенал» поделили очки в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Нефтехимик» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) в матче 19-го тура российской Первой лиги.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На 21-й минуте нападающий «Нефтехимика» Саид Алиев оказался самым расторопным у своих ворот и организовал автогол. На 69-й минуте Малик Одейинка забил 2-й гол у «Арсенала».

    «Нефтехимик» ответил дублем Рашида Магомедова, который отличился на 56-й и 85-й минутах встречи.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Арсенал Тула 2:2
    Голы: 0:1 Саид Алиев (21'), 1:1 Ражаб Магомедов (56'), 1:2 Odeyinka M. (69'), 2:2 Ражаб Магомедов (85') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов, Саид Алиев Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Никита Раздорских, Алан Цараев, Ишхан Гелоян, Максим Турищев Предупреждения: Давид Семенчук (46'), Даниил Сагуткин (65')

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 23 очками в активе, а тульский «Арсенал» — на 4-й позиции (30).

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