Де ла Фуэнте: Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить

Главный тренер сборной Испаниивысказался о предстоящем матче против Дании в Лиге наций.

«Они проделывают огромную работу и, возможно, внесут некоторые изменения в свою игру на матч с нами. Но мы готовы к этой встрече и постараемся навязать свой стиль и быть лучше соперника. Уверен, это будет интересный матч с тактической точки зрения. Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить и сохранить за собой первое место в группе», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Встреча состоится 15 ноября и пройдет на стадионе «Паркен» в Дании. Начало — в 22:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.