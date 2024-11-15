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    Де ла Фуэнте: Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче против Дании в Лиге наций.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Они проделывают огромную работу и, возможно, внесут некоторые изменения в свою игру на матч с нами. Но мы готовы к этой встрече и постараемся навязать свой стиль и быть лучше соперника. Уверен, это будет интересный матч с тактической точки зрения. Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить и сохранить за собой первое место в группе», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Встреча состоится 15 ноября и пройдет на стадионе «Паркен» в Дании. Начало — в 22:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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