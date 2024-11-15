15 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Дания и Испания. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дания

Турнирное положение: сейчас Дания располагается на втором месте в группе 4 Лиги наций А с 7 очками.

Последние матчи: в 4-м туре датчане не смогли обыграть в гостях Швейцарию (2:2). Дважды они проигрывали по ходу встречи, но проявили характер и смогли уйти от поражения. Забитыми мячами тогда отметились Густав Исаксен и Кристиан Эриксен.

До этого было поражение на выезде от Испании (0:1) и победа дома над Сербией (2:0).

Не сыграют: травмированы защитники Вестегор, Кристенсен и Соренсен.

Состояние команды: в последние годы Дания смогла снова стать крепким орешком на европейской арене и находится где-то чуть ниже элитных сборных, которые разыгрывают медали на крупных турнирах. При этом Дания частенько их покусывает, навязывая борьбу. В распоряжении Ларса Кнудсена есть как опытные футболисты (Эриксен, Хейберг, Шмейхель), так и юные таланты (Хойлунн, Доргу, Гронбек).

Испания

Турнирное положение: после четырех туров в группе 4 Лиги наций А Испания уверенно лидирует с 10 очками.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в 4-м туре подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили на своем поле Сербию со счетом 3:0. Преимущество Испании в этой игре было просто подавляющим и не было никаких сомнений в итоговом результате. Забитыми мячами тогда отметились Ляпорт, Мората и Алекс Баена.

Ранее была домашняя победа над Данией (1:0) и разгром в гостях Швейцарии (4:1).

Не сыграют: все лидеры испанцев в строю.

Состояние команды: Испания является действующим чемпионом Евро-2024 и продолжает в каждом матче подтверждать свой звездный уровень. Все лидеры сборной в самом соку и будут еще прогрессировать. Побдор у тренерского штаба очень большой, на каждой позиции всегда есть 2-3 сильных кандидата.

Статистика для ставок

В матче первого круга турнира Испания выиграла дома со счетом 1:0

В 2007-м в рамках отбора на Евро-2008 обе встречи остались за Испанией (3:1, 2:1)

В 4-х матчах Лиги наций Испания забила 8 мячей, у Дании 6 голов в 4 играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Дании дают 5,50, а на Испании — 1,84, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: Испания конечно гораздо выше классом, у нее почти нет слабых мест. Команда очень мотивирована, футболисты еще не наелись победами и вряд ли «Красная фурия» будет играть против датчан спустя рукава. Тем более, когда у них есть серьезные потери в обороне.

Ставка: победа Испании за 1,84.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством голов, также могут внести свою лепту и датчане, которых поражение точно не устроит.

Ставка: победа Испании плюс тотал больше 2,5 за 3,20.