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    Испанцы подтвердят статус фаворита

    Дания — Испания. Ставка (к. 1.84) и прогноз на Лигу наций 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Испания
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    Нико Уильямс
    15 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Дания и Испания. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 15 Ноября 2024 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 22:45 Испания

    Испания

  • Мадрид
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    Дания

    Турнирное положение: сейчас Дания располагается на втором месте в группе 4 Лиги наций А с 7 очками.

    Последние матчи: в 4-м туре датчане не смогли обыграть в гостях Швейцарию (2:2). Дважды они проигрывали по ходу встречи, но проявили характер и смогли уйти от поражения. Забитыми мячами тогда отметились Густав Исаксен и Кристиан Эриксен.
    До этого было поражение на выезде от Испании (0:1) и победа дома над Сербией (2:0).

    Дания — Испания: коэффициенты букмекеров

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    • Не сыграют: травмированы защитники Вестегор, Кристенсен и Соренсен.

    Состояние команды: в последние годы Дания смогла снова стать крепким орешком на европейской арене и находится где-то чуть ниже элитных сборных, которые разыгрывают медали на крупных турнирах. При этом Дания частенько их покусывает, навязывая борьбу. В распоряжении Ларса Кнудсена есть как опытные футболисты (Эриксен, Хейберг, Шмейхель), так и юные таланты (Хойлунн, Доргу, Гронбек).

    Испания

    Турнирное положение: после четырех туров в группе 4 Лиги наций А Испания уверенно лидирует с 10 очками.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последние матчи: в 4-м туре подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили на своем поле Сербию со счетом 3:0. Преимущество Испании в этой игре было просто подавляющим и не было никаких сомнений в итоговом результате. Забитыми мячами тогда отметились Ляпорт, Мората и Алекс Баена.

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    Ранее была домашняя победа над Данией (1:0) и разгром в гостях Швейцарии (4:1).

    Не сыграют: все лидеры испанцев в строю.

    Состояние команды: Испания является действующим чемпионом Евро-2024 и продолжает в каждом матче подтверждать свой звездный уровень. Все лидеры сборной в самом соку и будут еще прогрессировать. Побдор у тренерского штаба очень большой, на каждой позиции всегда есть 2-3 сильных кандидата.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга турнира Испания выиграла дома со счетом 1:0

    • В 2007-м в рамках отбора на Евро-2008 обе встречи остались за Испанией (3:1, 2:1)

    • В 4-х матчах Лиги наций Испания забила 8 мячей, у Дании 6 голов в 4 играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Дании дают 5,50, а на Испании — 1,84, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

    Прогноз: Испания конечно гораздо выше классом, у нее почти нет слабых мест. Команда очень мотивирована, футболисты еще не наелись победами и вряд ли «Красная фурия» будет играть против датчан спустя рукава. Тем более, когда у них есть серьезные потери в обороне.

    Ставка: победа Испании за 1,84.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством голов, также могут внести свою лепту и датчане, которых поражение точно не устроит.

    Ставка: победа Испании плюс тотал больше 2,5 за 3,20.

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    Дания — Испания: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Испанцы подтвердят статус фаворита
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