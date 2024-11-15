Батраков рассказал о своей мечте

Полузащитник «Локомотива»признался, что хочет посетить матч Лиги чемпионов с участием «Милана».

«Может быть, если получится, зимой полечу в Италию. Если всё удачно сложится, хочу сходить на Лигу чемпионов — "Милан" — "Црвена Звезда".

Если говорить о мечтах на несколько лет вперёд, хочется обзавестись своей квартирой. Это первостепенно. Пока думаю, что буду брать в Москве. Не знаю, как сложится», — приводит слова Батракова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.