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    Батраков рассказал о своей мечте

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что хочет посетить матч Лиги чемпионов с участием «Милана».

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Может быть, если получится, зимой полечу в Италию. Если всё удачно сложится, хочу сходить на Лигу чемпионов — "Милан" — "Црвена Звезда".

    Если говорить о мечтах на несколько лет вперёд, хочется обзавестись своей квартирой. Это первостепенно. Пока думаю, что буду брать в Москве. Не знаю, как сложится», — приводит слова Батракова «Р-Спорт».

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    • В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

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