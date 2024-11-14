Батраков рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Полузащитник «Локомотива»подтвердил, что в ближайшее время может подписать новый контракт с московским клубом.

«Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон — и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать дополнительное соглашение.

В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт», — приводит слова Батракова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.