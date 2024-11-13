Дзюба: Скоро голы Батракова закончатся — как у Беллингема в «Реале»

Нападающий «Акрона»ответил на предположение о том, чтостал лучше играть после его ухода.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по май 2024 года.

В текущем чемпионате России «Локомотив» занимает второе место после 15-ти туров.

«Будем смотреть под конец. Но как наладилось? При мне они заняли восьмое место, поднявшись с 15‑го. Со мной же мы так же четвертыми финишировали. Сейчас посмотрим.

Сейчас Батраков забил все, что возможно и невозможно, отдал — мое уважение ему. Молодцы. Прежде всего, он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в "Реале". Тот дал отрезок, все кричали: "Сейчас он Криштиану Роналду побьет". В тот момент я думал: ну все, остановите эту землю — я выскочу. И Беллингем пропал, сколько там игр не забивал?

В один момент сдуется все, хочешь этого или не хочешь. Я надеюсь, что ошибаюсь. Но как показывает практика, все равно вдолгую под нападающими не может быть результативность такая сумасшедшая.

Батраков аномально сейчас круто идет. И это очень классно. Желаю ему, чтобы сейчас 30 забил и 30 отдал. Я в первых рядах [желающих], потому что это наш пацан. Я вдвойне счастлив, он этого заслуживает. Когда он пришел, я его звал "Сыночек, сыночек". Он мне: "Папа, папа". Мы смеялись, потому что у меня сын больше, чем он. И Батраков красавец, реально», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.