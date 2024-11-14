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    Источник: У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

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    У нападающего «Краснодара» Федора Смолова после матча с «Рубином» пропали дорогие часы, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    По данным источником, после гостевой игры с «Рубином» (1:1) в 15-м туре РПЛ Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

    Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

    Также отмечается, что у Смолова пропали часы стоимость в 7-8 миллионов рублей.

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    • Смолов вернулся в «Краснодар» перед началом текущего сезона. В 17-ти матчах за «быков» 34-летний футболист забил два гола и сделал три результативные передачи.

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