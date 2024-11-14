Источник: У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

У нападающего «Краснодара»после матча с «Рубином» пропали дорогие часы, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источником, после гостевой игры с «Рубином» (1:1) в 15-м туре РПЛ Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Также отмечается, что у Смолова пропали часы стоимость в 7-8 миллионов рублей.

Смолов вернулся в «Краснодар» перед началом текущего сезона. В 17-ти матчах за «быков» 34-летний футболист забил два гола и сделал три результативные передачи.