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    Кирьяков: «Крылья Советов» являются разочарованием в этом сезоне РПЛ

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    Экс-футболист Сергей Кирьяков отметил игру «Ростова» и «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Однозначно, "Крылья Советов" являются разочарованием в этом сезоне РПЛ. Это первое, что приходит на ум. У них интересная и самобытная команда, откуда ушло много игроков. Но пропали задор и кураж, которые настраивали команду на положительный лад. "Крылья" могли спокойно компенсировать эти потери, но мы видим, насколько тяжело команде, которая проигрывает одну-две игры. А молодые игроки теряются, чувствуя неуверенность. А также разочаровал "Ростов". Логистика мешает команде полноценно готовиться к матчам.

    Интересна борьба не только в верхней части турнирной таблицы, но и в нижней. Около семи-восьми команд претендует на то, чтобы вылететь из РПЛ. Поэтому таблица РПЛ разделилась ровно наполовину: первая шестёрка оторвалась от всех остальных, потом идут "Рубин" и "Ростов", а остальные борются за выживание», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Ростов» располагается на 8-й строчке с 17-ю баллами.

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