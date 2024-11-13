Исландия в прошлом туре обыграла Черногорию со счетом 2:0 и тем самым она набрала 7 очков. Совершенно точно «островитяне» сыграют в стыках, однако если они обыграют Уэльс, то смогут побороться в стыковом раунде не за выживание, а за выход в Лигу А.
Так что по сути вопрос именно в этой паре не закрыт. У каждой команды есть свои задачи. Игра не будет носить характер формальности.
Прогнозы и ставки
Рассмотрим, что думают аналитики по поводу этого поединка.
- LiveSport.Ru: эксперты сайта считают, что результат прошлой игры может повториться и выдвинули свой прогноз с коэффициентом 3.65.
- Букмекеры: они дают на Уэльс 1.65, на ничью — 3.85, 5.90 — на Исландию.
- У искусственного интеллекта победила Исландия со счетом 1:0.
Трансляция матча
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