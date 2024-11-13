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    Уэльс — Исландия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборная Уэльса имеет второй результат в группе с 9 очками на счету. В этом розыгрыше у команды было две победы и три ничьи, одну из которых зафиксировали как раз в игре с Исландией (2:2).

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    Исландия в прошлом туре обыграла Черногорию со счетом 2:0 и тем самым она набрала 7 очков. Совершенно точно «островитяне» сыграют в стыках, однако если они обыграют Уэльс, то смогут побороться в стыковом раунде не за выживание, а за выход в Лигу А.

    Так что по сути вопрос именно в этой паре не закрыт. У каждой команды есть свои задачи. Игра не будет носить характер формальности.

    Прогнозы и ставки

    Рассмотрим, что думают аналитики по поводу этого поединка.

    • LiveSport.Ru: эксперты сайта считают, что результат прошлой игры может повториться и выдвинули свой прогноз с коэффициентом 3.65.

    • Букмекеры: они дают на Уэльс 1.65, на ничью — 3.85, 5.90 — на Исландию.

    • У искусственного интеллекта победила Исландия со счетом 1:0.

      Трансляция матча

      Смотрите прямую трансляцию матча Уэльс — Исландия, а также других поединков Лиги наций на сайте LiveCup.Run. Кроме того, там вы найдете аналитику, стартовые составы и коэффициенты.

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