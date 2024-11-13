Сборнаяимеет второй результат в группе с 9 очками на счету. В этом розыгрыше у команды было две победы и три ничьи, одну из которых зафиксировали как раз в игре с(2:2).

Исландия в прошлом туре обыграла Черногорию со счетом 2:0 и тем самым она набрала 7 очков. Совершенно точно «островитяне» сыграют в стыках, однако если они обыграют Уэльс, то смогут побороться в стыковом раунде не за выживание, а за выход в Лигу А.

Так что по сути вопрос именно в этой паре не закрыт. У каждой команды есть свои задачи. Игра не будет носить характер формальности.

Прогнозы и ставки

Рассмотрим, что думают аналитики по поводу этого поединка.