19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Уэльс и Исландия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Исландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уэльс

Турнирное положение: валлийская команда сохраняет шансы на первое место в группе.

В настоящий момент валлийцы имеют в своем активе девять очков и идут вторыми в турнирной таблице.

Главная команда Уэльса смогла забить пять мячей, а в свои ворота пропустила только три.

Последние матчи: в этом месяце «драконы» уже сыграли вничью с Турцией (0:0).

В октябре сборная Уэльса поделила очки с Ирландией (2:2) и победила Черногорию (1:0).

Прогнозы и ставки на спорт

В сентябре подопечные Крейга Беллами не выявили сильнейшего в матче с Турцией (0:0) и выиграли у Черногории (2:1).

Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

Состояние команды: Уэльс еще не проигрывал в этой Лиге наций, но чтобы стать первым, ему нужно не только побеждать, но и надеяться на осечку Турции.

Думается , что в любом случае выступление валлийцев является неплохим, поскольку эта команда никогда звезд с неба не хватала.

Исландия

Турнирное положение: исландцы также еще могут зацепиться за повышение в классе, но только через плей-офф.

Сейчас главная команда Исландии имеет в своем активе семь очков и идет на третьей строчке.

Исландская «националка» и забила, и пропустила по девять мячей.

Последние матчи: на прошлой неделе «викинги» оказались сильнее Черногории (2:0).

В октябрь Исландия уступила Турции (2:4) и сыграла вничью с Уэльсом (2:2).

В сентябре сборная Исландии смогла победить Черногорию (2:0), но уступила Турции (1:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Оге Харейде, как и всегда, являются неуступчивой командой. Легко с ними точно никому не бывает.

Исландцам в этой игре необходима только победа, чтобы претендовать на выход в Лигу А. В обратном же случае команда и вовсе может опуститься в Лигу С.

Статистика для ставок

Уэльс не проигрывает на протяжении 5 матчей

Исландия проиграла 2 из последних 4 матчей

11 октября команды сыграли между собой 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 3.65, победа Исландии — в 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

Прогноз: встречаются команды примерно одного уровня, поэтому вполне вероятна ничья в этой игре.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому с большой вероятностью поразят ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.25.