Уэльс
Исландия
Уэльс
Турнирное положение: валлийская команда сохраняет шансы на первое место в группе.
В настоящий момент валлийцы имеют в своем активе девять очков и идут вторыми в турнирной таблице.
Уэльс — Исландия: коэффициенты букмекеров
Главная команда Уэльса смогла забить пять мячей, а в свои ворота пропустила только три.
Последние матчи: в этом месяце «драконы» уже сыграли вничью с Турцией (0:0).
В октябре сборная Уэльса поделила очки с Ирландией (2:2) и победила Черногорию (1:0).
В сентябре подопечные Крейга Беллами не выявили сильнейшего в матче с Турцией (0:0) и выиграли у Черногории (2:1).
Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.
Состояние команды: Уэльс еще не проигрывал в этой Лиге наций, но чтобы стать первым, ему нужно не только побеждать, но и надеяться на осечку Турции.
Думается , что в любом случае выступление валлийцев является неплохим, поскольку эта команда никогда звезд с неба не хватала.
Исландия
Турнирное положение: исландцы также еще могут зацепиться за повышение в классе, но только через плей-офф.
Сейчас главная команда Исландии имеет в своем активе семь очков и идет на третьей строчке.
Исландская «националка» и забила, и пропустила по девять мячей.
Последние матчи: на прошлой неделе «викинги» оказались сильнее Черногории (2:0).
В октябрь Исландия уступила Турции (2:4) и сыграла вничью с Уэльсом (2:2).
В сентябре сборная Исландии смогла победить Черногорию (2:0), но уступила Турции (1:3).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Оге Харейде, как и всегда, являются неуступчивой командой. Легко с ними точно никому не бывает.
Исландцам в этой игре необходима только победа, чтобы претендовать на выход в Лигу А. В обратном же случае команда и вовсе может опуститься в Лигу С.
Статистика для ставок
- Уэльс не проигрывает на протяжении 5 матчей
- Исландия проиграла 2 из последних 4 матчей
- 11 октября команды сыграли между собой 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 3.65, победа Исландии — в 5.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.
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Прогноз: встречаются команды примерно одного уровня, поэтому вполне вероятна ничья в этой игре.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому с большой вероятностью поразят ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.25.