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    Уэльс и Исландия снова сыграют вничью?!

    Уэльс — Исландия. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

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    сборная Уэльса
    19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Уэльс и Исландия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Исландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 19 Ноября 2024 года

    Уэльс

  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Исландия

    Исландия

  • Рейкьявик
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    Уэльс

    Турнирное положение: валлийская команда сохраняет шансы на первое место в группе.

    В настоящий момент валлийцы имеют в своем активе девять очков и идут вторыми в турнирной таблице.

    Уэльс — Исландия: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Уэльса смогла забить пять мячей, а в свои ворота пропустила только три.

    Последние матчи: в этом месяце «драконы» уже сыграли вничью с Турцией (0:0).

    В октябре сборная Уэльса поделила очки с Ирландией (2:2) и победила Черногорию (1:0).

    Прогнозы и ставки на спорт

    В сентябре подопечные Крейга Беллами не выявили сильнейшего в матче с Турцией (0:0) и выиграли у Черногории (2:1).

    Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

    Состояние команды: Уэльс еще не проигрывал в этой Лиге наций, но чтобы стать первым, ему нужно не только побеждать, но и надеяться на осечку Турции.

    Думается , что в любом случае выступление валлийцев является неплохим, поскольку эта команда никогда звезд с неба не хватала.

    Исландия

    Турнирное положение: исландцы также еще могут зацепиться за повышение в классе, но только через плей-офф.

    Сейчас главная команда Исландии имеет в своем активе семь очков и идет на третьей строчке.

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    • Исландская «националка» и забила, и пропустила по девять мячей.

    Последние матчи: на прошлой неделе «викинги» оказались сильнее Черногории (2:0).

    В октябрь Исландия уступила Турции (2:4) и сыграла вничью с Уэльсом (2:2).

    В сентябре сборная Исландии смогла победить Черногорию (2:0), но уступила Турции (1:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Оге Харейде, как и всегда, являются неуступчивой командой. Легко с ними точно никому не бывает.

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    Исландцам в этой игре необходима только победа, чтобы претендовать на выход в Лигу А. В обратном же случае команда и вовсе может опуститься в Лигу С.

    Статистика для ставок

    • Уэльс не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • Исландия проиграла 2 из последних 4 матчей

    • 11 октября команды сыграли между собой 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 3.65, победа Исландии — в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

    Прогноз: встречаются команды примерно одного уровня, поэтому вполне вероятна ничья в этой игре.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому с большой вероятностью поразят ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

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    Уэльс — Исландия: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Уэльс и Исландия снова сыграют вничью?!
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