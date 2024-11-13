Источник: Тренеры получат возможность оспаривать решения VAR

По данным издания ESPN, ФИФА намерена получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS).

«Мы находимся в начале испытаний, и опыт, полученный на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 и до 17 лет, будет тщательно проанализирован, но пока мы не заметили ничего неожиданного.

Как и было согласовано, ФИФА представит отчет на следующем заседании IFAB и запросит продолжение испытаний на более широкой основе. Несколько ассоциаций‑членов ФИФА уже проявили заинтересованность в участии в испытаниях. Если IFAB даст разрешение, в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS», — сказал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Данная система прошла успешное тестирование на чемпионатах мира среди женщин до 20 и до 17 лет в 2024 году. Благодаря ей каждый тренер получит возможность два раза в течении игры оспорить решения VAR.