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    Источник: Тренеры получат возможность оспаривать решения VAR

    Футбол ФИФА
    По данным издания ESPN, ФИФА намерена получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS).

    Пьерлуиджи Коллина
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    Пьерлуиджи Коллина

    «Мы находимся в начале испытаний, и опыт, полученный на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 и до 17 лет, будет тщательно проанализирован, но пока мы не заметили ничего неожиданного.

    Как и было согласовано, ФИФА представит отчет на следующем заседании IFAB и запросит продолжение испытаний на более широкой основе. Несколько ассоциаций‑членов ФИФА уже проявили заинтересованность в участии в испытаниях. Если IFAB даст разрешение, в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS», — сказал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

    Данная система прошла успешное тестирование на чемпионатах мира среди женщин до 20 и до 17 лет в 2024 году. Благодаря ей каждый тренер получит возможность два раза в течении игры оспорить решения VAR.

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