Топ-клубы АПЛ хотят подписать 20-летнего шведа из «Айнтрахта»

Центральный полузащитник «Айнтрахта»входит в список трансферных целей топ-клубов английской Премьер-лиги.

По информации TEAMtalk, «Арсенал» и «Ливерпуль» — главные претенденты на 20-летнего шведского футболиста.

При этом источник утверждает, что оба клуба хотят подписать Ларссона уже в январе, понимая, что летом, возможно, придется заплатить значительно больше.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ларссона в 28 миллионов евро. В текущем сезоне швед провел в Бундеслиге десять матчей и забил два гола.

Ларссон перешел в «Айнтрахт» летом 2023 года из шведского «Мальме» за девять миллионов евро.