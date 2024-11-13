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    Кан объяснил, почему Нойер завершил карьеру в сборной

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    Знаменитый немецкий голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил причину, по которой Мануэль Нойер завершил выступления в составе Бундестим.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Я знаю это по своей собственной карьере: он привык к тому, что в течение многих лет у него была аура первого номера в национальной команде и он защищал её. Момент, когда вы проигрываете, это нелегко, особенно психологически.

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    Вы проваливаетесь в яму и спрашиваете себя: "Какова цель сейчас, чего я ещё могу достичь? Вот почему я не удивлён, что Мануэль не показал той игры, которую мы привыкли ожидать от него в каждой игре в этом сезоне. Он по-прежнему способен играть на мировом уровне. Это большая проблема на постоянной основе. Ему нужно поставить перед собой чёткую цель.

    Когда я ушёл из национальной команды в 2006 году, то ясно дал понять не только 'Баварии', но и самому себе: ещё два года, и всё кончено. Это помогло мне и клубу. Все точно знали, что происходит. И это тоже стало для меня стимулом.

    Я смог черпать мотивацию из этой чёткой цели. До этого момента я хотел много побеждать и финишировать на высокой и почётной ноте. Никто не хочет, чтобы его выгнали в конце карьеры", — цитирует Кана Sport Bild.

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    38-летний Нойер решил завершить карьеру в Бундестим после вылета от Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024.

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