Пименов — про Батракова: Мы получили молодую звезду, которая разрывает РПЛ

Экс-футболиствысоко оценил игру полузащитника «железнодорожников»в нынешнем сезоне.

«Первым кругом доволен на все 100%. Чемпионат очень интересный. Наверху таблицы серьёзная борьба, но и внизу тоже. "Зенит", как мы видим, не является явным фаворитом в сегодняшней гонке. "Краснодар" закончил на первом месте.

Сюрпризом стал "Локомотив" с игрой Батракова. Мы получили молодую звезду, которая разрывает РПЛ. ЦСКА с новым тренером тоже набирает ход, "Спартак" стабилизирует игру, "Динамо" набирает очки. Борьба только началась. Второй год подряд интереснейший чемпионат», — сказал Пименов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.