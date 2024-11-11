«Реал» рассматривает кандидатуры трех защитников для замены Милитао

В шорт-лист мадридскоговходят как минимум три игрока, которые могут заменить

Милитао в недавнем матче против «Осасуны» (4:0) получил травму колена и выбыл как минимум до конца текущего сезона. Из-за аналогичной травмы бразилец пропустил почти весь прошлый сезон.

По информации Diario AS, «Реал» рассматривает кандидатуры трех центральных защитников — Эмерика Ляпорта («Аль-Наср»), Кастелло Люкеба («Лейпциг») и Джонатана Та («Байер» Леверкузен).

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» потребует у «Реала» за Ляпорта не меньше 30 миллионов евро.

Напомним, бразильский вингер Родриго, скорее всего, больше не сыграет в этом году.