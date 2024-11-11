ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 16:08
    • Нкунку может сменить топ-клуб в АПЛ
  • 15:49
    • Баринов пропустит ноябрьские матчи сборной России
  • 15:27
    • «Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля
  • 15:15
    • Источник: В руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса
    Все новости спорта

    «Реал» рассматривает кандидатуры трех защитников для замены Милитао

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании РБ Лейпциг Байер Бундеслига Футбол Германии Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига Трансферы
    В шорт-лист мадридского «Реала» входят как минимум три игрока, которые могут заменить Эдера Милитао.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Милитао в недавнем матче против «Осасуны» (4:0) получил травму колена и выбыл как минимум до конца текущего сезона. Из-за аналогичной травмы бразилец пропустил почти весь прошлый сезон.

    По информации Diario AS, «Реал» рассматривает кандидатуры трех центральных защитников — Эмерика Ляпорта («Аль-Наср»), Кастелло Люкеба («Лейпциг») и Джонатана Та («Байер» Леверкузен).

    Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» потребует у «Реала» за Ляпорта не меньше 30 миллионов евро.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • Напомним, бразильский вингер Родриго, скорее всего, больше не сыграет в этом году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
  • «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры