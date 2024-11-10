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    Рубин — Краснодар: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 19:45 мск. 10.11.2024 в чемпионате России по футболу начнется футбольный матч между командами Рубин и Краснодар. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Последний матч команд между собой: Краснодар — Рубин 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогноз на матч Рубин — Краснодар

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