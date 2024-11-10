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    Тренер «Крыльев Советов» после поражения от ЦСКА: В наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 15-м туре РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Крылья Советов» не смогли выиграть в седьмом подряд матче РПЛ.

    «Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям.

    Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

    Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков — тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, VAR засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят… Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

    Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

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    • Я сейчас сказал ребятам спасибо. В такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, выложиться на все 100%. Такая страсть и такая самоотдача… Лучшая игра за последнее время. Дальше я уже не хочу продолжать.

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    Возьмем небольшую паузу, товарищеских матчей у нас сейчас не будет. Надо выдохнуть, перегрузиться. И всем подумать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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