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    «Крылья Советов» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА

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    «Крылья Советов» на своем поле сыграют с ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 13:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 14-ти матчах. На счету команды из Самары 3 победы, 3 ничьи и 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 12:21.

    Подопечные Игоря Осинькина уступили в 3 из 4-х последних матчах, набрав лишь одно очко в игре с «Оренбургом» (2:2). В двух крайних турах «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (1:2) и «Акрону» (0:2).

    ЦСКА

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    ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 24 очка в 14-ти матчах. Армейцы одержали 7 побед, 3 раза сыграли вничью и трижды уступили. Разницы забитых и пропущенных мячей составила 22:9.

    Два последних матча ЦСКА провел дома и смог набрать в них только одно очко. Сначала подопечные Николича разошлись миром с «Факелом» (0:0), а затем уступили в дерби «Спартаку» (0:2).

    На этой неделе ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра состоится 26 ноября в Москве.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ в Москве была зафиксирована ничья 2:2, а в Самаре победу отпраздновали армейцы — 2:0.

    В 10-ти последних встречах на счету ЦСКА 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в одном случае и дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА с коэффициентом 2.20.

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