Флик просит «Барселону» подписать защитника «Баварии»

Защитник «Баварии»входит в список трансферных целей

По информации журналиста Кристиана Фалька, в переходе канадского футболиста лично заинтересован главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.

Флик и Дейвис хорошо знакомы по совместной работе в «Баварии».

Также отмечается, что «Барселона» сможет подписать Дейвиса только в том случае, если игрок не продлит контракт с мюнхенским клубов и станет свободным агентом.

Ряд СМИ при этом утверждают, что основными претендентами на 24-летнего футболиста по-прежнему остаются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Transfermarkt оценивает Дейвиса в 50 миллионов евро. Контракт Алфонсо с «Баварией» истекает в июне 2025 года.