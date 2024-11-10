ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — «Акрон» 4:0. Онлайн
  • 17:58
    • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • 17:08
    • «Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча
  • 18:57
    • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Ноттингем Форест» уступил «Ньюкаслу»
  • 18:16
    • Дзюба эмоционально отреагировал на невызов в сборную на матчи с Брунеем и Сирией
  • 18:02
    • Дзюба: Матч против «Спартака» — худший для «Акрона», вообще ничего не получилось
    Все новости спорта

    Флик просит «Барселону» подписать защитника «Баварии»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бавария Бундеслига Футбол Германии Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Защитник «Баварии» Алфонсо Дейвис входит в список трансферных целей «Барселоны».

    Алфонсо Дейвис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алфонсо Дейвис

    По информации журналиста Кристиана Фалька, в переходе канадского футболиста лично заинтересован главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.

    Флик и Дейвис хорошо знакомы по совместной работе в «Баварии».

    Также отмечается, что «Барселона» сможет подписать Дейвиса только в том случае, если игрок не продлит контракт с мюнхенским клубов и станет свободным агентом.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • Ряд СМИ при этом утверждают, что основными претендентами на 24-летнего футболиста по-прежнему остаются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Transfermarkt оценивает Дейвиса в 50 миллионов евро. Контракт Алфонсо с «Баварией» истекает в июне 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Арсенал» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Рубин» уйдет в глухую оборону
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Депортиво — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры