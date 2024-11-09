«Лечче» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Пьетро Пеллегри хозяева ответили точным ударом Сантьяго Пьеротти.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Эмполи 1:1
Голы: 0:1 Пьетро Пеллегри (33'), 1:1 Сантьяго Пьеротти (77') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт (Анте Ребич, 78'), Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Патрик Доргу, Киалонда Гаспар, Юльбер Рамадани (Никола Сансоне, 61'), Хамза Рафья, Реми Уден (Лассана Кулибали, 61'), Ламек Банда (Сантьяго Пьеротти, 20'), Никола Крстович Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей (Саломон Самбья, 81'), Маттиа Вити, Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе (Маттиа Де Шильо, 62'), Юссеф Мале (Эммануэль Эконг, 81'), Николас Хаас, Лиам Хендерсон, Пьетро Пеллегри (Ола Сольбаккен, 68'), Лоренцо Коломбо, Эммануэль Гьяси Предупреждения: Либерато Кэкачей (45 + 1'), Пьетро Пеллегри (52'), Лиам Хендерсон (85')
Таким образом, «Эмполи» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Серии А. У «Лечче» девять баллов и 18-я позиция.