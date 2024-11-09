Гвардиола: «Борнмут» заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо

Главный тренервысказался о поражении от(1:2).

Отметим, что это поражение стало для «Манчестер Сити» четвертым подряд во всех турнирах.

«Борнмут заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли.

Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность.

Впервые в карьере проиграл четыре матча подряд? Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые», — цитирует Гвардиолу журналист Райан Тейлор.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам этого матча «Брайтон» набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» осталось 23 балла и вторая строчка.