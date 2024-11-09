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    Гвардиола: «Борнмут» заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Брайтона» (1:2).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Отметим, что это поражение стало для «Манчестер Сити» четвертым подряд во всех турнирах.

    «Борнмут заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли.

    Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность.

    Впервые в карьере проиграл четыре матча подряд? Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые», — цитирует Гвардиолу журналист Райан Тейлор.

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам этого матча «Брайтон» набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» осталось 23 балла и вторая строчка.

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