«Динамо» Москва — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Спартак» набрал ходу, поэтому «Динамо» нужно побеждать в этой встрече, чтобы сохранить за собой 4-е место в таблице. Также москвичи в случае набора очков продлят свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех встреч. Ранее они одержали победы над «Рубином» (4:0) и «Химками» (4:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Пари НН» неплохо выступает на выезде. Клуб победил лидера турнира — «Краснодар» (2:1). Кроме того, он всухую со счетом 2:0 обыграл «Ахмат». А вот на «ВТБ Арене» последний раз команда выигрывала в 2021 году, так что серия может прерваться.
Прогнозы и ставки
Стоит ознакомиться с оценками экспертов касательно возможных исходов данного противостояния.
Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на исход встречи. Коэффициент составляет 1.90.
У букмекеров фаворитом является «Динамо» (1.34). На «Пари НН» коэффициент составляет 8.00, а на ничью — 5.60.
Интересно, что искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу гостей со счетом 1:0. Посмотрим, кто в итоге окажется прав.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на LiveCup.Run. Также там можно ознакомиться с составами, статистикой и результатами обеих команд.