«Динамо» Москва — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

В матче 15-го тура российской Премьер-лиги сойдутся московскоеиз Нижнего Новгорода. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве.

«Спартак» набрал ходу, поэтому «Динамо» нужно побеждать в этой встрече, чтобы сохранить за собой 4-е место в таблице. Также москвичи в случае набора очков продлят свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех встреч. Ранее они одержали победы над «Рубином» (4:0) и «Химками» (4:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Пари НН» неплохо выступает на выезде. Клуб победил лидера турнира — «Краснодар» (2:1). Кроме того, он всухую со счетом 2:0 обыграл «Ахмат». А вот на «ВТБ Арене» последний раз команда выигрывала в 2021 году, так что серия может прерваться.

Прогнозы и ставки

Стоит ознакомиться с оценками экспертов касательно возможных исходов данного противостояния.

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на исход встречи. Коэффициент составляет 1.90.

У букмекеров фаворитом является «Динамо» (1.34). На «Пари НН» коэффициент составляет 8.00, а на ничью — 5.60.

Интересно, что искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу гостей со счетом 1:0. Посмотрим, кто в итоге окажется прав.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на LiveCup.Run. Также там можно ознакомиться с составами, статистикой и результатами обеих команд.