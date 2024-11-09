Анчелотти: Я вынужден бороться с зависимостью от телефонов у молодых футболистов

Главный тренервысказался о взаимодействии с молодыми футболистами.

«Это другой стиль, другой взгляд на жизнь. Для них все гораздо сложнее. На них гораздо больше ответственности, они намного больше играют. Давление, которое на них оказываются, несравнимо с тем, что было раньше. Когда я начинал играть, не было никакого давления. На новое поколение давление очень сильное.

И есть еще одна болезнь — зависимость от телефонов. Я вынужден с этим бороться.

Однажды я в шутку сказал: "Мне надоело видеть ваши мобильные телефоны в раздевалке. Отныне их больше здесь не будет. Когда приходишь на тренировку, оставляешь телефон". Игроки говорили: "Вы шутите?" — Нет, я очень серьезно. С завтрашнего дня будет так». И я ушел.

После тренировки ко мне в кабинет пришел капитан: «Вы не можете этого сделать. Это безумие, этого не может произойти!» Представляете?« — сказал Анчелотти Marca.

Ранее главный тренер "Реала" рассказал о том, что может заставить его завершить тренерскую карьеру.