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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Анчелотти: Я вынужден бороться с зависимостью от телефонов у молодых футболистов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о взаимодействии с молодыми футболистами.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «Это другой стиль, другой взгляд на жизнь. Для них все гораздо сложнее. На них гораздо больше ответственности, они намного больше играют. Давление, которое на них оказываются, несравнимо с тем, что было раньше. Когда я начинал играть, не было никакого давления. На новое поколение давление очень сильное.

    И есть еще одна болезнь — зависимость от телефонов. Я вынужден с этим бороться.

    Однажды я в шутку сказал: "Мне надоело видеть ваши мобильные телефоны в раздевалке. Отныне их больше здесь не будет. Когда приходишь на тренировку, оставляешь телефон". Игроки говорили: "Вы шутите?" — Нет, я очень серьезно. С завтрашнего дня будет так». И я ушел.

    После тренировки ко мне в кабинет пришел капитан: «Вы не можете этого сделать. Это безумие, этого не может произойти!» Представляете?« — сказал Анчелотти Marca.

    Ранее главный тренер "Реала" рассказал о том, что может заставить его завершить тренерскую карьеру.

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