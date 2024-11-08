«Аякс» разгромил «Маккаби Тель-Авив», а «Фенербахче» проиграл «Алкмару»

Завершились четыре матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «АЗ Алкмар» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1.

В составе хозяев голы забили Ро-Зангело Дал на 59-й минуте, Кес Смит на 75-й минуте и Денсо Касиус на 87-й минуте.

Единственный гол у «Фенербахче» записал на свой счет Юссеф Эн-Несири на 70-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги АЗ Алкмар — Фенербахче 3:1 Голы: 1:0 Ro-Zangelo Daal (59'), 1:1 Юссеф Эн-Несири (70'), 2:1 Kees Smit (75'), 3:1 Денсо Касиус (87') Предупреждения: Аллан Сент-Максимен (49'), Свен Мейнанс (51'), Исмаиль Юксек (54'), Родриго Бекао (63'), Фред (84'), Брайт Осави-Самуэль (86'), Ro-Zangelo Daal (90 + 2'), Эдин Джеко (90 + 4')

После этого матча «АЗ Алкмар» занимает 16-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 6-ю очками в активе. «Фенербахче» — на 22-й позиции (5).

В параллельном матче «Аякс» разгромил «Маккаби Тель-Авив» со счетом 5:0.

В составе нидерландской команды голы записали на свой счет Бертран Траоре на 14-й минуте, Кеннет Тейлор на 27-й минуте, Мика Годтс на 39-й, Брайан Бробби на 61-й минуте и Киян Фитц-Джим на 69-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Аякс — Маккаби Т-А 5:0 Голы: 1:0 Бертран Траоре (14'), 2:0 Кеннет Тейлор (27'), 3:0 Мика Годтс (39'), 4:0 Брайан Бробби (61'), 5:0 Киан Фитц-Джим (69') Аякс: Ремко Пасвер, Антон Гоэи, Даниэле Ругани, Юри Бас, Йоррел Хато (Овен Вейндал, 46'), Киан Фитц-Джим (Джордан Хендерсон, 73'), Бранко ван ден Бомен, Кеннет Тейлор (Стивен Бергёйс, 66'), Бертран Траоре (Кристиан Расмуссен, 73'), Брайан Бробби, Мика Годтс (Чуба Акпом, 66') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Сагив Ехезкель (Офир Давидзада, 72'), Раз Шломо, Идо Шахар (Weslley Patati, 72'), Габи Каниховски (Йорис ван Оверем, 72'), Иссуф Сиссоко, Дор Перец, Неманья Стоич, Дор Тургеман (Эран Захави, 82'), Elad Madmon (Henry Addo, 71'), Tyrese Asante Предупреждения: Габи Каниховски (26'), Кеннет Тейлор (43'), Овен Вейндал (82'), Henry Addo (86'), Джордан Хендерсон (90'), Weslley Patati (90 + 1')

«Аякс» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Маккаби Тель-Авив» — на 35-й строчке без набранных баллов.

В еще одной встрече «Виктория Пльзень» неожиданно обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

В составе чешской команды голы забили Принс Аду на 13-й минуте и Павел Шульц на 90-й минуте.

Единственный гол у «Реал Сосьедада» записал на свой счет Орри Оускарссон на 35-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Виктория П — Реал Сосьедад 2:1 Голы: 1:0 Принс Квабена Аду (13'), 1:1 Орри Оускарссон (35'), 2:1 Даниэл Вашулин (90') Виктория П: Мартин Едличка, Ян Палуска, Светозар Маркович, Вацлав Емелка, Милан Гавел, Лукаш Черв, Лукаш Кальвах, Павел Шульц (Александр Сойка, 90'), Каду (Cheick Souare, 73'), Эрик Йирка (Матей Выдра, 73'), Принс Квабена Аду (Даниэл Вашулин, 88') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хави Лопес (Брайс Мендес, 74'), Наиф Агер, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Лука Сучич, Серхио Гомес, Такэфуса Кубо (Шеральдо Бекер, 60'), Мартин Субименди, Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 81'), Орри Оускарссон Предупреждения: Ян Палуска (37'), Игор Субельдия (42'), Лукаш Черв (56'), Микель Оярсабаль (72'), Милан Гавел (90 + 6'), Хон Арамбуру (90 + 6'), Лука Сучич (90 + 7')

«Виктория Пльзень» занимает 16-е место в таблице с 6-ю очками в копилке, а «Реал Сосьедад» — на 25-й позиции с 4 баллами.

«Ференцварош» разгромил киевское «Динамо» со счетом 4:0.

У венгерской команды дублем отметился Барнабаш Варга, отличившись на 54-й и 67-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Кристоффер Закариассен на 56-й минуте и Матеус Салданья на 76-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Динамо К — Ференцварош 0:4 Голы: 0:1 Барнабаш Варга (54'), 0:2 Кристоффер Закариассен (56'), 0:3 Барнабаш Варга (67'), 0:4 Saldanha (76') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Караваев, Кристиан Беловар, Тарас Михавко (Денис Попов, 80'), Владислав Дубинчак, Виталий Буяльский (Константин Овчаренко, 24'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко (Валентин Рубчинский, 62'), Владислав Кабаев (Максим Брагару, 62'), Владислав Ванат (Эдуардо Герреро, 63'), Nazar Voloshyn Ференцварош: Денеш Дибуш, Кристиан Рамирес, Стефан Гартенманн, Ибрахим Сиссе (Эндре Ботка, 55'), Чебраил Макрецкис (Норберт Кайан, 63'), Кристоффер Закариассен, Мохаммад Абу Фани, Филипп Ромменс (Хабиб Майга, 63'), Барнабаш Варга, Адама Траоре (Жомбор Грубер, 76'), Kady Предупреждения: Кристоффер Закариассен (22'), Чебраил Макрецкис (41'), Николай Шапаренко (58'), Филипп Ромменс (58'), Владимир Бражко (89') Удаление: Владислав Дубинчак (17')

«Ференцварош» располагается на 14-й строчке (6 баллов), а киевское «Динамо» занимает последнее 36-е место без набранных баллов.