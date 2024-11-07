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    Пименов: Надо больше экспериментировать и давать шанс молодым в сборной

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    Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов считает, что в играх против Брунея и Сирии тренерский штаб национальной сборной должен больше экспериментировать и давать шанс молодежи.

    Руслан Пименов
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    Руслан Пименов

    «Начнем с легионеров, которые не приехали: их игра очень сильно разнится с нашими ребятами в РПЛ. В большей степени имею в виду Головина и Сафонова. Они представляют два больших европейских клуба.

    Они действительно в плане темпа и игрового мышления играют немного быстрее. Но наши ребята тоже в этом плане в порядке. Рад, что есть Горшков, но это аванс. Если воспользуется шансом и перенесет всё это на клуб, будет еще лучше.

    Команды, с которыми мы играем, позволяют экспериментировать с составом и давать аванс молодым ребятам», — сказал Пименов на «Матч ТВ».

    Сборная России соберется 10 ноября в Краснодаре. 15 ноября она сыграет с Брунеем, а через четыре дня в Волгограде с Сирией.

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