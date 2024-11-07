Пименов: Надо больше экспериментировать и давать шанс молодым в сборной

Руслан Пименов Фото: globallookpress.com
«Начнем с легионеров, которые не приехали: их игра очень сильно разнится с нашими ребятами в РПЛ. В большей степени имею в виду Головина и Сафонова. Они представляют два больших европейских клуба.
Они действительно в плане темпа и игрового мышления играют немного быстрее. Но наши ребята тоже в этом плане в порядке. Рад, что есть Горшков, но это аванс. Если воспользуется шансом и перенесет всё это на клуб, будет еще лучше.
Команды, с которыми мы играем, позволяют экспериментировать с составом и давать аванс молодым ребятам», — сказал Пименов на «Матч ТВ».
Сборная России соберется 10 ноября в Краснодаре. 15 ноября она сыграет с Брунеем, а через четыре дня в Волгограде с Сирией.