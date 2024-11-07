«Бавария» — «Бенфика»: счет матча 1:0, обзор гола

Немецкаяс минимальным счетом в матче Лиги чемпионов победила португальскую— 1:0.

В первом тайме полным преимуществом владели хозяева, но распечатать ворота соперника так и не смогли.

Только на 67-й минуте «Бавария» смогла забить единственный мяч после точного удара Джамала Мусиалы, голевую передачу ему отдал Гарри Кейн.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Бавария — Бенфика 1:0 Гол: 1:0 Джамал Мусиала (67') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Жоау Палинья, Майкл Олисе (Лерой Зане, 56'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 90'), Серж Гнабри (Кингсли Коман, 72'), Гарри Кейн Бенфика: Альваро Фернандес, Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Исса Каборе (Ян-Никлас Бесте, 46'), Керем Актюркоглу (Анхель Ди Мария, 56'), Оркун Кёкчю (Артур Кабрал, 79'), Фредрик Аурснес, Ренату Саншеш (Бенхамин Рольхейсер, 86'), Зеки Мохамед Амдуни (Вангелис Павлидис, 46') Предупреждения: Исса Каборе (26'), Оркун Кёкчю (71'), Джамал Мусиала (73')

«Бавария» и «Бенфика» теперь имеют по 6 очков и идут в середине турнирной таблицы