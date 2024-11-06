Рахимов: Может быть, мы были чуть ближе к победе

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду. Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти. Ничего страшного не произошло.

Игра со знаком плюс? Ничью таковой назвать сложно, всё‑таки мы имели 100-процентный шанс», —цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Ответная встреча пройдет 26 ноября в Москве.