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    Рахимов: Может быть, мы были чуть ближе к победе

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против ЦСКА (0:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду. Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти. Ничего страшного не произошло.

    Игра со знаком плюс? Ничью таковой назвать сложно, всё‑таки мы имели 100-процентный шанс», —цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Ответная встреча пройдет 26 ноября в Москве.

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