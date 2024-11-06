Гончаренко: Поступило достаточно предложений после ухода из «Урала»

Главный тренервысказался о предложениях, которые ему поступали до варианта с командой из Нижнего Новгорода.

«Да, конечно. Их было достаточно. На первых порах, когда я ушел из "Урала", был промежуток, когда многие команды искали нового тренера, было достаточно вариантов. Не люблю говорить о командах и лигах, но были переговоры, на что я честно сказал, что мне нужна пауза, до конца лета не буду рассматривать никакие варианты, чтобы не было эмоционального выгорания. Все руководители достаточно хорошо это понимали. Я объяснял: "Я сейчас вам ничем не помогу, более того, могу в какой‑то мере усугубить вашу ситуацию".

Были другие клубы, которые вели параллельно переговоры, но соглашение с "Пари НН" было достигнуто быстро, потому что это премьер‑лига. Если сидеть и ждать, что придут какие‑то большие команды… Ты должен показать своей работой, что ты готов перейти в большие клубы, а сидеть и ждать какого‑то предложения, наверное, со стороны тренера неправильно», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 15 очками занимает девятое место в таблице МИР РПЛ.