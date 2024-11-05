«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Байером» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3-х турах Лиги Чемпионов, уступая первую строчку в таблице «Астон Вилле» лишь по разнице мячей (6:1 против 6:0). В оставшихся пяти матчах общего этапа «красным» предстоит еще сыграть с «Байером», «Реалом», «Жироной», «Лиллем» и ПСВ.

В 3-м туре «Ливерпуль» одержал минимальную победу в гостях над «Лейпцигом» (1:0) благодаря голу Нуньеса на 28-й минуте. До этого подопечные Слота одолели дома «Болонью» (2:0), а еще ранее обыграли на выезде «Милан» (3:1).

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 10-ти матчах. В крайнем туре АПЛ «красные» в волевом стиле одержали победу над «Брайтоном» (2:1).

«Байер»

«Байер» одержал две победы и один раз сыграл вничью, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице Лиги Чемпионов по итогам 3-х туров (7 очков). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 6:1. Помимо «Ливерпуля» команде из Леверкузена еще предстоит сыграть с «Зальцбургом», «Интером», «Атлетико» и «Спартой».

В стартовом туре подопечные Хаби Алонсо разгромили в гостях «Фейеноорд» со счетом 4:0. Два других матча леверкузенцы провели дома, минимально обыграв «Милан» (1:0) и поделив очки с «Брестом» (1:1).

«Байер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 16 очков в 9-ти матчах. В крайнем туре Бундеслиги «фармацевты» разошлись миром со «Штутгартом» (0:0).

Личные встречи

Команды четырежды встречались между собой в Лиге Чемпионов. В 3-х матчах победу одержал «Ливерпуль», один раз выиграл «Байер».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Байер» с коэффициентом 2.30.