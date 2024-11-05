Ливерпуль
Байер
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив убойно начал новый сезон Лиги чемпионов.
В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице.
Ливерпуль — Байер: коэффициенты букмекеров
В чемпионате же «красные» смогли набрать 25 очков и располагаются на первой строчке.
Последние матчи: команда из Ливерпуля в Лиге чемпионов уже победила «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «РБ Лейпциг» (1:0).
В последних турах чемпионата страны команда из одноименного города победила «Брайтон» (2:1), но сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Также подопечные Арне Слота выиграли у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.
Не сыграют: травмированы Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота и Харви Эллиотт.
Состояние команды: сейчас «Ливерпуль», как и всегда, выглядит мощной силой.
Мерсисайдцы с такой игрой будут бороться за титул абсолютно на всех фронтах. Пока что «Ливерпуль» выглядит одной из самых стабильных команда в Европе.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенцы также неплохо стартовали в Лиге чемпионов.
Команда из Леверкузена набрала семь баллов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.
А вот в чемпионате Германии у леверкузенского коллектива 16 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.
Последние матчи: в Лиге чемпионов «11 рабочих» переиграли «Фейеноорд» (4:0) и «Милан» (1:0), но сыграли вничью с «Брестом» (1:1).
В последних матчах чемпионата «фармацевты» поделили очки со «Штутгартом» (0:0) и «Вердером» (2:2).
Также «Неверкузен» победил «Эльфсберг» (3:0) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированы Амин Адли и Жанюэль Белосьян.
Состояние команды: в этом сезоне «Байер» уже не так хорош, как в прошлом, но все равно остается грозной силой.
Подопечные Хаби Алонсо продолжают борьбы за все титулы и делают это достаточно уверенно. «Байер» продолжает показывать отличный футбол и навязывает борьбу грандам европейского футбола.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах
- «Байер» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в 2012 году «Ливерпуль» победил «Байер» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.73. Ничья — в 4.10, победа «Байера» — в 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.
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Прогноз: обе команды являются забивными, поэтому предположим, что будет результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.
Прогноз: «Байер» может навязать борьбу «Ливерпулю», поэтому предположим, что леверкузенцы не проиграют в этой игре.
Ставка: победа «Байера» или ничья за 2.13.
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