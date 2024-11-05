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    «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»

    «Ливерпуль» — «Байер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Байер»
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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    «Ливерпуль» на своем поле примет «Байер» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив убойно начал новый сезон Лиги чемпионов.

    В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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    В чемпионате же «красные» смогли набрать 25 очков и располагаются на первой строчке.

    Последние матчи: команда из Ливерпуля в Лиге чемпионов уже победила «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «РБ Лейпциг» (1:0).

    В последних турах чемпионата страны команда из одноименного города победила «Брайтон» (2:1), но сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Также подопечные Арне Слота выиграли у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.

    Не сыграют: травмированы Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота и Харви Эллиотт.

    Состояние команды: сейчас «Ливерпуль», как и всегда, выглядит мощной силой.

    Мерсисайдцы с такой игрой будут бороться за титул абсолютно на всех фронтах. Пока что «Ливерпуль» выглядит одной из самых стабильных команда в Европе.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенцы также неплохо стартовали в Лиге чемпионов.

    Команда из Леверкузена набрала семь баллов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.

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    • А вот в чемпионате Германии у леверкузенского коллектива 16 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов «11 рабочих» переиграли «Фейеноорд» (4:0) и «Милан» (1:0), но сыграли вничью с «Брестом» (1:1).

    В последних матчах чемпионата «фармацевты» поделили очки со «Штутгартом» (0:0) и «Вердером» (2:2).

    Также «Неверкузен» победил «Эльфсберг» (3:0) в Кубке Германии.

    Не сыграют: травмированы Амин Адли и Жанюэль Белосьян.

    Состояние команды: в этом сезоне «Байер» уже не так хорош, как в прошлом, но все равно остается грозной силой.

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    Подопечные Хаби Алонсо продолжают борьбы за все титулы и делают это достаточно уверенно. «Байер» продолжает показывать отличный футбол и навязывает борьбу грандам европейского футбола.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах

    • «Байер» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2012 году «Ливерпуль» победил «Байер» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.73. Ничья — в 4.10, победа «Байера» — в 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: обе команды являются забивными, поэтому предположим, что будет результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

    Прогноз: «Байер» может навязать борьбу «Ливерпулю», поэтому предположим, что леверкузенцы не проиграют в этой игре.

    Ставка: победа «Байера» или ничья за 2.13.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Ливерпуль» — «Байер» с коэффициентом 7.00.

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    «Ливерпуль» — «Байер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
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