«Ливерпуль» на своем поле примет «Байер» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив убойно начал новый сезон Лиги чемпионов.

В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице.

В чемпионате же «красные» смогли набрать 25 очков и располагаются на первой строчке.

Последние матчи: команда из Ливерпуля в Лиге чемпионов уже победила «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «РБ Лейпциг» (1:0).

В последних турах чемпионата страны команда из одноименного города победила «Брайтон» (2:1), но сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Также подопечные Арне Слота выиграли у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.

Не сыграют: травмированы Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота и Харви Эллиотт.

Состояние команды: сейчас «Ливерпуль», как и всегда, выглядит мощной силой.

Мерсисайдцы с такой игрой будут бороться за титул абсолютно на всех фронтах. Пока что «Ливерпуль» выглядит одной из самых стабильных команда в Европе.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы также неплохо стартовали в Лиге чемпионов.

Команда из Леверкузена набрала семь баллов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.

А вот в чемпионате Германии у леверкузенского коллектива 16 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

Последние матчи: в Лиге чемпионов «11 рабочих» переиграли «Фейеноорд» (4:0) и «Милан» (1:0), но сыграли вничью с «Брестом» (1:1).

В последних матчах чемпионата «фармацевты» поделили очки со «Штутгартом» (0:0) и «Вердером» (2:2).

Также «Неверкузен» победил «Эльфсберг» (3:0) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированы Амин Адли и Жанюэль Белосьян.

Состояние команды: в этом сезоне «Байер» уже не так хорош, как в прошлом, но все равно остается грозной силой.

Подопечные Хаби Алонсо продолжают борьбы за все титулы и делают это достаточно уверенно. «Байер» продолжает показывать отличный футбол и навязывает борьбу грандам европейского футбола.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах

«Байер» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2012 году «Ливерпуль» победил «Байер» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.73. Ничья — в 4.10, победа «Байера» — в 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: обе команды являются забивными, поэтому предположим, что будет результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

Прогноз: «Байер» может навязать борьбу «Ливерпулю», поэтому предположим, что леверкузенцы не проиграют в этой игре.

Ставка: победа «Байера» или ничья за 2.13.