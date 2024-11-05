5 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда Арне Слота стартовала в Лиге чемпионов весьма продуктивно. В 3 турах она добыла 9 зачетных баллов.

При этом «Ливерпуль» в Лиге чемпионов находится на 2 месте. Да и забивают мерсисайдцы в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: минувший тур АПЛ принес команде три очка. Подопечные Слота переиграли «Брайтон» (2:1).

До того команда обыграла тех же «чаек» (3:2) в Кубке английской лиги. А вот поединок с «Арсеналом» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Слота постепенно набирают обороты. Да и неувядающий Мохаммед Салах отличился уже 7 забитыми мячами в АПЛ.

Поединки с «фармацевтами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Ливерпуль» выиграл 4 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что мерсисайдцы будут активно атаковать. Да и умница Салах уж точно что-нибудь да придумает.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят неплохо. На данный момент команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

Причем «Байер» в 3 турах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой всего лишь 1 раз.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела скромно. «Байер» не смог одолеть «Штутгарт» (0:0).

А вот кубковый поединок с «Эльфсбергом» команда запишет себе в актив (3:0). А вот ничья с «Вердером» (2:2) вряд удовлетворила «Байер».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В них ее игроки забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Амин Адли, Жанюэль Белосьян — травмированы.

Состояние команды: Леверкузенцы выглядят весьма выгодно, но стабильности команде не хватает. Зато в 2 своих последних матчах команда не пропускала.

Более того, «Байер» не побеждает мерсисайдцев уже 22 года. Притом, что Хаби Алонсо понятным причинам явно по-особенному настроит подопечных на этот поединок.

Оборона команды являются ее главной ценностью. Вот только леверкузенцам срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что гости постараются навязать мерсисайдцам свою игру. Да и забивать в составе немцев уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Немцы уступили «Ливерпулю» в 3 последних очных поединках

«Ливерпуль» победил в 2 своих последних матчах

«Фармацевты» уже 22 года не могут одолеть мерсисайдцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Обе команды достаточно ярко стартовали в Лиге чемпионов, и явно будут активны в атаке.

«Ливерпуль» нынче выглядит выгодно, да и немцы способны прибавить в плане реализации.

Ставка: ТБ 5.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что англичане обыграют «Байер» со счетом 3:1.

Ставка: Точный счет 3:1 за 12.00.