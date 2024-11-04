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    Анчелотти о наводнении в Испании: Это очень сильно влияет на нас

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти начал пресс-конференцию перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Милана» со слов о трагедии в Испании.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    Напомним, что в провинции Валенсия произошел масштабный катаклизм, в результате которого погибло более 200 человек. На юго-востоке страны прошли проливные дожди и ураган «Дана». Матч «Реала» против «Валенсии», который должен был состояться 2-го ноября, перенесен.

    «На этой неделе произошла страшная трагедия. Мы очень сочувствуем Валенсии и всем пострадавшим городам. Надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Хочу, чтобы вы поняли, что говорить о футболе сейчас сложно, как и играть. Мы являемся частью этой страны, и это очень сильно влияет на нас.

    Из уважения ко всем я постараюсь провести пресс-конференцию как можно проще, потому что у меня нет никакого желания говорить о футболе. Также скажу, что завтрашний матч будет особенным для меня. Я постараюсь говорить как можно меньше.

    Сложно ли готовиться к матчу? Да, потому что мыслями вы не на работе. Это ужасно. Мы подготовимся, сыграем и постараемся победить, потому что мы профессионалы.

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    • Всем все очевидно. Никто не хотел играть (с "Валенсией"). Мне это показалось правильным решением. Но решение принимаем не мы, а вышестоящие люди. Хочется говорить о футболе как можно меньше. Как я уже сказал, это наша профессия. Нам предстоит важный, особенный матч против "Милана", но это ушло на второй план.

    Есть много способов помочь. Футбол в эти выходные должен был быть приостановлен. Футбол — это праздник, устраивать вечеринки можно, когда у вас все хорошо, когда в вашей семье все в порядке. Когда людям плохо, не нужно устраивать вечеринки. Футбол должен остановиться, я считаю, что это самое важное из наименее важных. Но решения принимаем не мы», — сказал Анчелотти As.

    Напомним, что матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом» состоится завтра, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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