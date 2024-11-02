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    Гол Орсолини обеспечил «Болонье» победу над «Лечче»

    «Болонья» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Болонья» обыграла «Лечче» (1:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

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    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 85-й минуте, отличился нападающий Риккардо Орсолини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Лечче 1:0
    Гол: 1:0 Риккардо Орсолини (85') Болонья: Федерико Равалья, Лоренцо Де Сильвестри (Стефан Пош, 82'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Ремо Фройлер (Льюис Фергюсон, 82'), Никола Моро (Кацпер Урбаньски, 57'), Риккардо Орсолини, Йенс Одгор (Тёйс Даллинга, 57'), Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Джованни Фаббиан, 69') Лечче: Владимиро Фальконе, Патрик Доргу (Никола Сансоне, 87'), Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт (Анди Пельмар, 56'), Юльбер Рамадани (Анте Ребич, 87'), Хамза Рафья (Бальтазар Пьерре, 76'), Киалонда Гаспар, Ламек Банда (Лассана Кулибали, 57'), Никола Крстович, Сантьяго Пьеротти Предупреждения: Кацпер Урбаньски (66'), Анди Пельмар (71'), Дан Ндой (73'), Киалонда Гаспар (86')

    После этого матча «Болонья» располагается на 8-й строчке в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Лечче» — на 19-й позиции (8).

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