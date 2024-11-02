Артета: Мы заслужили поражение сегодня, я очень разочарован

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против(0:1).

«Мы заслужили поражение сегодня. Думаю, мы начали игру очень хорошо и даже доминировали. Но мы недостаточно хорошо оборонялись в штрафной. Отдаю должное сопернику. Они забили отличный гол после хорошей передачи.

После этого игра изменилась, приходилось играть в другом стиле. Нам нужно было адаптироваться, но мы не смогли это сделать. Я очень разочарован.

Мы оказались втянуты в игру, которую они все время искали, и не смогли играть так, как хотели. У нас было два больших момента — у Микеля (Мерино) был хороший шанс, у Деклана тоже. Мы не смогли отреагировать», — сказал Артета BBC.

После этого матча «Арсенал» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем матче английской Премьер-лиги «канониры» сыграют против «Челси» 10-го ноября.