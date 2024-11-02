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    «Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал»

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    «Арсенал»
    «Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют между собой в стартовом матче 10-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 12-ю строчку в таблице по итогам 9-ти туров АПЛ. На счету «сорок» 12 очков — по три победы, ничьи и поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:10.

    Команда под руководством Эдди Хау не выигрывает в пяти матчах кряду в чемпионате. За этот отрезок «Ньюкасл» дважды сыграл вничью и трижды уступил. Два последних тура завершились для «сорок» поражениями — 0:1 от «Брайтона» и 1:2 от «Челси».

    В прошедший четверг «Ньюкасл» взял реванш у «Челси», обыграв лондонцев со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. На следующей стадии подопечные Хау встретятся с «Брентфордом».

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    «Арсенал»

    «Арсенал» находится третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 18 очков в 9-ти матчах. Лондонский клуб одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью и однажды уступил, забив 17 голов и пропустив 10 раз в свои ворота.

    В центральном матче прошлого тура АПЛ подопечные Артеты не смогли удержать победу над «Ливерпулем», сыграв вничью 2:2. Таким образом, «Арсенал» потерял очки во втором туре подряд. Ранее «канониры» всухую уступили на выезде «Борнмуту» (0:2).

    На этой неделе «Арсенал» обеспечил себе выход в 1/4 финала Кубка английской лиги, крупно обыграв в гостях «Престон» — 3:0. По итогам жеребьевки соперником «канониров» на следующей стадии стал «Кристал Пэлас».

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Ньюкасле и 4:1 в Лондоне.

    В 10-ти последних матчах на счету «Арсенала» 7 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» с коэффициентом 1.98.

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