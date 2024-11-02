В рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: Команда располагается в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе после 9-и туров, отставая от зоны еврокубков на 5 баллов.

На своем поле «Ньюкасл» выступает довольно уверенно, набрав 7 очков из 12-и возможных. «Сороки» занимают 11-е место в лиге по этому показателю в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ньюкасл» обыграл «Челси» (2:0) в рамках Кубка английской лиги, а затем проиграл той же лондонской команде (1:2), но уже в английской Премьер-лиге.

«Ньюкасл» в рамках чемпионата Англии не побеждает на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «сороки» трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

Не сыграют: Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Льюис Майли, Киран Триппьер и Каллам Уилсон (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Сейчас у «Ньюкасла» довольно много проблем — большое количество травм и потеря уверенности в своих силах. В последнее время команда потеряла драгоценные очки.

В последних 5-и очных встречах «Ньюкасл» только дважды проиграл «Арсеналу». «Сороки» способны доставить проблемы даже таким мощным «канониром». Получится ли? Шансы точно будут.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Арсенал» продолжает чемпионскую гонку, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

«Канониры» делят 4-ю строчку в лигу по надежности в обороне, пропустив 10 мячей за 9 встреч. К тому же, «Арсенал» и забил довольно много — 17 голов.

Последние матчи: В прошлой встрече «канониры» всухую обыграли «Престон» (3:0) в рамках Кубка английской лиги, а до этого сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2).

В нынешнем сезоне «Арсенал» проиграл только 1 матч «Борнмуту» (0:2) в рамках АПЛ. К слову, за последние 3 встречи команда пропустила только 2 гола при 6-и забитых.

Не сыграют: Рикардо Калафьори, Киран Тирни и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» очень уверенно стартовал в нынешнем сезоне, но при этом «канониры» частенько теряют очки, заканчивая матчи ничейным результатом.

В «Арсенале» отлично проявляет себя Букайо Сака, который забил 3 гола при 7-и результативных передачах в 8-и матчах чемпионата Англии. Этот полузащитник точно способен помочь своей команде в предстоящем матче.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Арсенал» проиграл только 1 раз

«Ньюкасл» не может победить на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

«Арсенал» только дважды обыгрывал «Ньюкасл» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.98, победа «Ньюкасла» — 3.85, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» наберет драгоценные очки и продолжит претендовать на 1-е место в лиге.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.98.

Прогноз: Для победы «Арсеналу» будет необходимо забить минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше за 1.92.