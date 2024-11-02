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    «Арсенал» наберет драгоценные очки

    «Ньюкасл» — «Арсенал». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Арсенал»
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    Кай Хаверц — полузащитник «Арсенала»
    В рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 15:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: Команда располагается в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе после 9-и туров, отставая от зоны еврокубков на 5 баллов.

    На своем поле «Ньюкасл» выступает довольно уверенно, набрав 7 очков из 12-и возможных. «Сороки» занимают 11-е место в лиге по этому показателю в лиге.

    Ньюкасл — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Ньюкасл» обыграл «Челси» (2:0) в рамках Кубка английской лиги, а затем проиграл той же лондонской команде (1:2), но уже в английской Премьер-лиге.

    «Ньюкасл» в рамках чемпионата Англии не побеждает на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «сороки» трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

    Не сыграют: Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Льюис Майли, Киран Триппьер и Каллам Уилсон (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Сейчас у «Ньюкасла» довольно много проблем — большое количество травм и потеря уверенности в своих силах. В последнее время команда потеряла драгоценные очки.

    В последних 5-и очных встречах «Ньюкасл» только дважды проиграл «Арсеналу». «Сороки» способны доставить проблемы даже таким мощным «канониром». Получится ли? Шансы точно будут.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Арсенал» продолжает чемпионскую гонку, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

    «Канониры» делят 4-ю строчку в лигу по надежности в обороне, пропустив 10 мячей за 9 встреч. К тому же, «Арсенал» и забил довольно много — 17 голов.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «канониры» всухую обыграли «Престон» (3:0) в рамках Кубка английской лиги, а до этого сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2).

    В нынешнем сезоне «Арсенал» проиграл только 1 матч «Борнмуту» (0:2) в рамках АПЛ. К слову, за последние 3 встречи команда пропустила только 2 гола при 6-и забитых.

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Киран Тирни и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Арсенал» очень уверенно стартовал в нынешнем сезоне, но при этом «канониры» частенько теряют очки, заканчивая матчи ничейным результатом.

    В «Арсенале» отлично проявляет себя Букайо Сака, который забил 3 гола при 7-и результативных передачах в 8-и матчах чемпионата Англии. Этот полузащитник точно способен помочь своей команде в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Арсенал» проиграл только 1 раз

    • «Ньюкасл» не может победить на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

    • «Арсенал» только дважды обыгрывал «Ньюкасл» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.98, победа «Ньюкасла» — 3.85, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» наберет драгоценные очки и продолжит претендовать на 1-е место в лиге.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.98.

    Прогноз: Для победы «Арсеналу» будет необходимо забить минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше за 1.92.

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    «Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» наберет драгоценные очки
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