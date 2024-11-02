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    «Алавес» минимально победил «Мальорку»

    «Алавес» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 12-го тура испанского чемпионата «Алавес» в родных стенах минимально переиграл «Мальорку» со счетом 1:0.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Хон Гуриди на 76-й минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Хон Гуриди (76') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Абдель Абкар, Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа, Антонио Бланко, Карлос Бенавидес (Андер Гевара, 17'), Хон Гуриди (Стоичков, 80'), Карлос Висенте, Абде Реббах, Adrian Pica Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре, Хосе Копете, Антонио Раильо, Пабло Маффео, Франциско Мачадо (Ведат Мурики, 57'), Дани Родригес (Даниэль Луна, 79'), Роберт Наварро (Антонио Санчес, 69'), Мануэль Морланес, Омар Маскарель (Абдон Пратс, 79'), Кайл Ларин (Серхи Дардер, 69') Предупреждения: Кевин Гарсиа (10'), Adrian Pica (35'), Абдель Абкар (44'), Франциско Мачадо (53')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Заработанные три очка позволили «Алавесу» набрать 13 баллов и подняться на 12-е место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки» осталось 18 пунктов и седьмая позиция.

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