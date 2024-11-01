Нигматуллин: У Хайкина больше шансов, чтобы попасть в сборную Норвегии, чем в сборную России

Бывший вратарь сборной Россииотреагировал на информацию о том, что голкиперхочет получить норвежское гражданство.

«Если есть такое желание, есть такая возможность, пусть получает. Уверен, что получить место вратаря сборной Норвегии у Хайкина больше шансов, чем стать основным вратарем сборной России. При всем уважении мне кажется, что на данный момент есть более приоритетные имена и фамилии. Конечно, к тому же сборная России не играет на европейской арене в данный момент. Поэтому вполне логично, что речь об этом зашла», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

Ранее Хайкин вызывался в сборную России, но никогда не играл за национальную команду.

Вместе с «Буде‑Глимт» Хайкин трижды выигрывал чемпионат Норвегии.