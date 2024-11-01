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    Нигматуллин: У Хайкина больше шансов, чтобы попасть в сборную Норвегии, чем в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Будё-Глимт
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о том, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин хочет получить норвежское гражданство.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Если есть такое желание, есть такая возможность, пусть получает. Уверен, что получить место вратаря сборной Норвегии у Хайкина больше шансов, чем стать основным вратарем сборной России. При всем уважении мне кажется, что на данный момент есть более приоритетные имена и фамилии. Конечно, к тому же сборная России не играет на европейской арене в данный момент. Поэтому вполне логично, что речь об этом зашла», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

    Ранее Хайкин вызывался в сборную России, но никогда не играл за национальную команду.

    Вместе с «Буде‑Глимт» Хайкин трижды выигрывал чемпионат Норвегии.

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