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    В Брунее уточнили, каким составом сборная сыграет против России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что в товарищеском матче против сборной России будут играть полупрофессионалы.

    Сборная Брунея
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    Сборная Брунея

    «Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные.

    В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

    В Россию поедет несколько перспективных игроков, а два-три футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела.

    Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — приводит слова Картиены Sport24.

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    • Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

    В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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