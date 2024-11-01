В Брунее уточнили, каким составом сборная сыграет против России

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунеяпрокомментировала информацию о том, что в товарищеском матче против сборнойбудут играть полупрофессионалы.

«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные.

В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

В Россию поедет несколько перспективных игроков, а два-три футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела.

Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — приводит слова Картиены Sport24.

Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.