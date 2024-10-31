«Матч ТВ» покажет ближайшие матчи сборной России

Телеканалпокажет в прямом эфире ближайшие товарищеские матчи сборной

Сборная России 15 ноября встретится в Краснодаре с командой Брунея, а 19-го сыграет в Волгограде против Сирии.

«После долгой паузы сборная России сыграет домашние игры при своих болельщиках, причем сделает это в Краснодаре и Волгограде, где особенно любят футбол, и нет никаких сомнений, что стадионы будут заполнены до отказа.

Домом для сборной России уже давно стал и наш канал. Мы очень рады, что покажем обе игры, тем более что болельщики уже заждались игр национальной сборной в своем сильнейшем составе, вместе с Александром Головиным, Матвеем Сафоновым, братьями Миранчуками, Федором Чаловым и ведущими игроками Российской Премьер-Лиги. Уверен, что сборная России подарит праздник всем болельщикам, будет много яркого футбола и забитых голов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.