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    «Матч ТВ» покажет ближайшие матчи сборной России

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    Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире ближайшие товарищеские матчи сборной России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Сборная России 15 ноября встретится в Краснодаре с командой Брунея, а 19-го сыграет в Волгограде против Сирии.

    «После долгой паузы сборная России сыграет домашние игры при своих болельщиках, причем сделает это в Краснодаре и Волгограде, где особенно любят футбол, и нет никаких сомнений, что стадионы будут заполнены до отказа.

  • Головин, Сафонов и братья Миранчуки включены в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи
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    • Домом для сборной России уже давно стал и наш канал. Мы очень рады, что покажем обе игры, тем более что болельщики уже заждались игр национальной сборной в своем сильнейшем составе, вместе с Александром Головиным, Матвеем Сафоновым, братьями Миранчуками, Федором Чаловым и ведущими игроками Российской Премьер-Лиги. Уверен, что сборная России подарит праздник всем болельщикам, будет много яркого футбола и забитых голов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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