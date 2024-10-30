«Шинник» — «Чайка»: счет матча 1:0 (4:2 пен), обзор

Дмитрий Черышев — тренер «Шинника» Фото: globallookpress.com
Основное время закончилось вничью — 0:0.
Футбол. Россия. Кубок
Шинник — Чайка 0:0
Голы: : (пенальти) (1'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4') Шинник: Тимофей Митров, Артемий Косогоров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров Чайка: Андрей Ходанович, Камиль Ибрагимов, Андрей Ивашин, Александр Нестеров, Ярослав Арбузов, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев Предупреждения: Руслан Куль (15'), Глеб Якушевич (69'), Даниил Черняков (86')