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    «Шинник» победил «Чайку» в серии пенальти в Кубке России

    «Шинник» — «Чайка»: счет матча 1:0 (4:2 пен), обзор

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    Ярославский «Шинник» вышел в следующий круг Кубка России Путь регионов, победив в серии пенальти «Чайку» со счетом 4:2.

    Дмитрий Черышев — тренер «Шинника»
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    Дмитрий Черышев — тренер «Шинника»

    Основное время закончилось вничью — 0:0.

    Футбол. Россия. Кубок
    Шинник — Чайка 0:0
    Голы: : (пенальти) (1'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4') Шинник: Тимофей Митров, Артемий Косогоров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров Чайка: Андрей Ходанович, Камиль Ибрагимов, Андрей Ивашин, Александр Нестеров, Ярослав Арбузов, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев Предупреждения: Руслан Куль (15'), Глеб Якушевич (69'), Даниил Черняков (86')
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