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    Конте назвал главную цель «Наполи» в этом сезоне

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    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Миланом» (2:0) высказался о главных задачах команды в текущем сезоне.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Здесь никто не прячется. Мы просто реалистично смотрим на то, что делаем в этом году.

    Я знаю, что мое имя и карьера означают, что я несу ответственность с самого начала, потому что я достиг определенных успехов.

    Каждый клуб, который начинает сезон, знает свою цель, и мы знаем свою — это возвращение в Европу.

    Если мы сможем выйти туда через главный вход, это будет еще лучше, но мы также знаем, что у пяти или шести клубов такие же амбиции.

    Мы не скрываем, что хотим выиграть Скудетто, но мы также должны твердо стоять на ногах.

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    • Не забывайте, что в прошлом сезоне эта команда отстала от лидера на 41 очко. Мы не скрываем, что хотим воплотить в жизнь мечты болельщиков "Наполи", но также мы должны твердо стоять на ногах.

    Что заставляет меня гордиться, так это то, что всего за четыре месяца мы смогли создать сплоченный коллектив, в котором мы думаем о команде, а не об отдельных игроках. Это одна из лучших команд, которые были у меня в карьере — у всех есть единое видение и единые намерения, от руководителей клуба до медперсонала и агрономов. Все это создает замечательную атмосферу.

    Я вдыхаю эту страсть и энтузиазм, поэтому, когда я попадаю в такую обстановку, это пробуждает страсть и во мне», — приводит слова Конте Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» набрал 25 очков в десяти турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А.

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