Конте назвал главную цель «Наполи» в этом сезоне

Главный тренер «Наполи»после победы над «Миланом» (2:0) высказался о главных задачах команды в текущем сезоне.

«Здесь никто не прячется. Мы просто реалистично смотрим на то, что делаем в этом году.

Я знаю, что мое имя и карьера означают, что я несу ответственность с самого начала, потому что я достиг определенных успехов.

Каждый клуб, который начинает сезон, знает свою цель, и мы знаем свою — это возвращение в Европу.

Если мы сможем выйти туда через главный вход, это будет еще лучше, но мы также знаем, что у пяти или шести клубов такие же амбиции.

Мы не скрываем, что хотим выиграть Скудетто, но мы также должны твердо стоять на ногах.

Не забывайте, что в прошлом сезоне эта команда отстала от лидера на 41 очко. Мы не скрываем, что хотим воплотить в жизнь мечты болельщиков "Наполи", но также мы должны твердо стоять на ногах.

Что заставляет меня гордиться, так это то, что всего за четыре месяца мы смогли создать сплоченный коллектив, в котором мы думаем о команде, а не об отдельных игроках. Это одна из лучших команд, которые были у меня в карьере — у всех есть единое видение и единые намерения, от руководителей клуба до медперсонала и агрономов. Все это создает замечательную атмосферу.

Я вдыхаю эту страсть и энтузиазм, поэтому, когда я попадаю в такую обстановку, это пробуждает страсть и во мне», — приводит слова Конте Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» набрал 25 очков в десяти турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А.