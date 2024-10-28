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    Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • 15:06
    • «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага
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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в назначении Нагельсмана на пост главного тренера

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «МЮ» начал поиск нового главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.

    По информации The United Stand, кандидатуру Нагельсмана поддерживает большая часть представителей совета директором английского клуба.

    Но при этом на данный момент нет четкого понимания, сможет ли «МЮ» договориться с Немецким футбольным союзом, который ранее продлил контракт с 37-летним специалистом до конца чемпионата мира 2026 года.

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    • Напомним, временным тренером «МЮ» после увольнения тен Хага стал Руд ван Нистелрой.

    «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.

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