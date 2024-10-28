«Манчестер Юнайтед» заинтересован в назначении Нагельсмана на пост главного тренера

Главный тренер сборной Германииможет занять аналогичный пост в

«МЮ» начал поиск нового главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.

По информации The United Stand, кандидатуру Нагельсмана поддерживает большая часть представителей совета директором английского клуба.

Но при этом на данный момент нет четкого понимания, сможет ли «МЮ» договориться с Немецким футбольным союзом, который ранее продлил контракт с 37-летним специалистом до конца чемпионата мира 2026 года.

Напомним, временным тренером «МЮ» после увольнения тен Хага стал Руд ван Нистелрой.

«МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.