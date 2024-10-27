Шалимов: Я шокирован результатом матча «Реал» — «Барселона»

Игорь Шалимов Фото: globallookpress.com
«Я шокирован, особенно после первого тайма. Мне казалось, что "Реал" играл с преимуществом, а "Барселона" высоко и рискованно играла в обороне.
В первом тайме игра у "Барселоны" не ладилась. Такой разрыв — неожиданно», — сказал Шалимов «Матч ТВ».
«Барселона» с 30 очками лидирует в Примере. «Реал» (24) идет на 2-й строчке.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем матче «сине‑гранатовые» 3 ноября примут «Эспаньол», команда Карло Анчелотти 2 ноября сразится в гостях с «Валенсией».