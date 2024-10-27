Шалимов: Я шокирован результатом матча «Реал» — «Барселона»

Экс-наставник «Краснодара»подвел итоги матча. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

«Я шокирован, особенно после первого тайма. Мне казалось, что "Реал" играл с преимуществом, а "Барселона" высоко и рискованно играла в обороне.

В первом тайме игра у "Барселоны" не ладилась. Такой разрыв — неожиданно», — сказал Шалимов «Матч ТВ».

«Барселона» с 30 очками лидирует в Примере. «Реал» (24) идет на 2-й строчке.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем матче «сине‑гранатовые» 3 ноября примут «Эспаньол», команда Карло Анчелотти 2 ноября сразится в гостях с «Валенсией».