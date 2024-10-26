«Ман Сити» победил с трудом «Саутгемптон», «Брентфорд» вырвал победу у «Ипсвича»

Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» дома с минимальным счетом переиграл «Саутгемптон» — 1:0.

Единственный мяч на пятой минуте забил Эрлинг Холанн с передачи Матеуш Нуньеса.

После этого гола «горожане» владели инициативой, но увеличить свое преимущество так и не смогли.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Саутгемптон 1:0 Гол: 1:0 Эрлинг Холанд (5') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис (Джон Стоунс, 90'), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Савиньо, Бернарду Силва, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес (Илкай Гюндоган, 86') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Адам Лаллана (Джо Арибо, 60'), Джек Стивенс, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш, Флинн Даунс (Камал Дин Сулемана, 87'), Тайлер Диблинг (Адам Армстронг, 46'), Райан Мэннинг (Джеймс Бри, 77'), Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 87') Предупреждения: Флинн Даунс (42'), Russell Martin (43'), Адам Армстронг (48'), Адам Лаллана (56'), Матео Ковачич (88')

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В параллельной встрече «Брентфорд» в большинстве вырвал победу у«Ипсвича» — 3:3.

Голы в составе хозяев забивали Йоанн Висса, Брайан Мбемо (дубль) и еще один автогол в свои ворота срезал Гарри Кларк.

У гостей отличились Сэмми Смодич, Джордж Херст и Лиам Делап.

Отметим, что с 69-й минуты «Ипсвич» играл в меньшинстве после удаления Гарри Кларка, которое произошло при счете 2:3.