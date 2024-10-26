«Ман Сити» победил с трудом «Саутгемптон», «Брентфорд» вырвал победу у «Ипсвича»

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Манчестер Сити» дома с минимальным счетом переиграл «Саутгемптон» — 1:0.
Единственный мяч на пятой минуте забил Эрлинг Холанн с передачи Матеуш Нуньеса.
После этого гола «горожане» владели инициативой, но увеличить свое преимущество так и не смогли.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Саутгемптон 1:0
Гол: 1:0 Эрлинг Холанд (5') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис (Джон Стоунс, 90'), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Савиньо, Бернарду Силва, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес (Илкай Гюндоган, 86') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Адам Лаллана (Джо Арибо, 60'), Джек Стивенс, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш, Флинн Даунс (Камал Дин Сулемана, 87'), Тайлер Диблинг (Адам Армстронг, 46'), Райан Мэннинг (Джеймс Бри, 77'), Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 87') Предупреждения: Флинн Даунс (42'), Russell Martin (43'), Адам Армстронг (48'), Адам Лаллана (56'), Матео Ковачич (88')
В параллельной встрече «Брентфорд» в большинстве вырвал победу у«Ипсвича» — 3:3.
Голы в составе хозяев забивали Йоанн Висса, Брайан Мбемо (дубль) и еще один автогол в свои ворота срезал Гарри Кларк.
У гостей отличились Сэмми Смодич, Джордж Херст и Лиам Делап.
Отметим, что с 69-й минуты «Ипсвич» играл в меньшинстве после удаления Гарри Кларка, которое произошло при счете 2:3.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Ипсвич Таун 3:2
Голы: 0:1 Самуэл Смодикс (28'), 0:2 Джордж Хирст (31'), 1:2 Йоан Висса (44'), 2:2 Harry Clarke (автогол) (45 + 1'), 3:2 Брайан Мбемо (пенальти) (51'), 3:3 Лиам Дилап (86') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 78'), Витали Янельт, Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 78'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер (Фабиу Карвалью, 81'), Йоан Висса Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Кэмерон Бургесс, Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 73'), Чидози Огбене (Уэсли Бёрнс, 35'), Калвин Филлипс, Йенс-Люс Каюсте (Конор Таунсенд, 90'), Джордж Хирст (Лиам Дилап, 73'), Конор Чаплин (Люк Вулфенден, 73'), Dara O'Shea, Harry Clarke Предупреждения: Лейф Дэвис (42'), Harry Clarke (49'), Harry Clarke (69')