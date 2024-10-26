Канчельскис: Если нет соперников, то надо играть против Брунея

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиипрокомментировал предстоящие товарищеские игры с Сирией и Брунеем.

«Я скажу, что Сирия неплохая команда. Но Бруней… За неимением другого соперника, надо играть с такими командами. В любом случае надо играть, поддерживать тонус в сборной. Нужно понимать ситуацию. Надо быть готовым к чуду, которое может скоро произойти. Потом не должно быть отговорок, что не было игр.

Нужно готовиться к возвращению в Европу. В этой ситуации ничего не поделаешь. Нужно играть с теми, кто есть», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Матчи против Брунея и Сирии намечены на 15 и 19 ноября соответственно. Первая игра состоится в Краснодаре, а второй матч в Волгограде.