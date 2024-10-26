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    Канчельскис: Если нет соперников, то надо играть против Брунея

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящие товарищеские игры с Сирией и Брунеем.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Я скажу, что Сирия неплохая команда. Но Бруней… За неимением другого соперника, надо играть с такими командами. В любом случае надо играть, поддерживать тонус в сборной. Нужно понимать ситуацию. Надо быть готовым к чуду, которое может скоро произойти. Потом не должно быть отговорок, что не было игр.

    Нужно готовиться к возвращению в Европу. В этой ситуации ничего не поделаешь. Нужно играть с теми, кто есть», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

    Матчи против Брунея и Сирии намечены на 15 и 19 ноября соответственно. Первая игра состоится в Краснодаре, а второй матч в Волгограде.

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