«Динамо» Махачкала — «Акрон»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с махачкалинским(1:1) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги

Первый гол в этом матче забил нападающий хозяев Гамид Агаларов на 68-й минуте.

Уже на 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Владимир Хубулов сумел сравнять счет — 1:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Акрон 1:1 Голы: 1:0 Гамид Агаларов (68'), 1:1 Владимир Хубулов (90+5') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Tabidze J., Mrezigue H., Hosseinnejad M. Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Алекса Джурашович, Максим Кузьмин, Стефан Лонча, Кирилл Данилин, Дмитрий Пестряков, Беншимол, Сергей Грибов Предупреждения: Кирилл Данилин (9'), Гамид Агаларов (41'), Стефан Лонча (41'), Солтмурад Бакаев (90+3'), (90+3'), Зелимхан Юсупов (90+5')

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Акрон» — на 8-й позиции (13).